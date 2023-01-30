Malatya'da kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 450 araç ve 900 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, özellikle yağışların yoğun görüldüğü kırsal mahallelerle rakımı yüksek ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kent genelinde kapalı mahalle yolu kalmadı.

Dün 130 mahallenin yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

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