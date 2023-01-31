Malatya İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2022 yılında uygulanan yatırımların genel değerlendirmesini yapacaklarını belirtti.



İlde 2022 yılı yatırım programı kapsamında toplam 764 projenin uygulandığını kaydeden Şahin, "Uygulanan bu yatırım projelerimizin 517'si genel ve özel bütçeli kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 247'dir. Genel ve özel bütçeli yatırımcı kuruluşlarımızın yatırımlarının toplam proje tutarı 12 milyar 941 milyon 793 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 2 milyar 936 milyon 95 bin lira, 2022 yılı harcaması 2 milyar 320 milyon 130 bin lira, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 79'dur." diye konuştu.

İlin 2022 yılı mahalli idareler dahil, toplam kamu yatırımlarının proje sayısının 764, toplam proje tutarının 19 milyar 1 milyon 878 bin lira, 2022 yılı ödeneğininse 8 milyar 335 milyon 914 bin lira olduğunu dile getiren Şahin, 2022 yılı harcamasının 4 milyar 376 milyon 102 bin lira, nakdi gerçekleşme oranınınsa 53 olduğunu söyledi.

Şahin, 2022 yılında genel olarak projelerin 314'ünün tamamlandığını, 235'inin devam ettiğini, 142'sinin ihale aşamasında olduğunu aktararak, bunlardan 30'unun tasfiye edildiğini, 43 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamadığını kaydetti.

Vali Şahin'in konuşmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü ile Malatya Turgut Özal üniversiteleri, bölge ve il müdürlüklerinin yetkilileri, kurum ve kuruluşlarının yatırım programları, projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

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