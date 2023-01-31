Darende'ye 8 derslikli anaokulu yapılıyor

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde iş insanı Erman Ilıcak tarafından yaptırılan 8 derslikli anaokulunun inşaatına başlandı.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Zaviye Mahallesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim kampüsü içerisine yaptırılacak okulun temeli atıldı.

Yüklenici firmaca yaklaşık 3 ayda tamamlanacağı belirtilen okul, 20 milyon liraya mal olacak. 8 derslikli anaokulunun 2023-2024 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.





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