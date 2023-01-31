Malatya'da kamyonet çalan 2 şüpheli tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, kamyonet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ilçede bir kamyonet ve zirai ilaçlama deposunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerce tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 1 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden O.G'nin açıktan havalı kompresör hırsızlığı ve M.T'nin ise ikametten kombi hırsızlığı suçundan da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.G. ve M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kamyonetin çalınma anı ise bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kamyoneti bir otomobille bağlayarak çekme anları yer alıyor.

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