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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Vural'ın endişesi puan silme cezası:

AA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Vural'ın endişesi puan silme cezası:

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, ligde kalma mücadelesi verdiklerini ancak yeni bir 3 puan silme cezasından korktuğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor, ligin 23. haftasında 4 Şubat'ta deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı.

Vural, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 dakika 10 kişi oynayan takımının Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu hafta ligin bir diğer güçlü ekibi olan Çaykur Rizespor'a karşı oynayacaklarını dile getiren Vural, "Şimdi 17. sıradayız ve 16 puanımız var. Önümüzdeki hafta Altay, Adanaspor ile oynuyor. İki takımın da puana ihtiyacı var. Erzurum, Tuzla ile oynuyor. Düşme potasındaki takımlar, bunların da puana ihtiyacı var. Biz kazanırsak 19 puan ile potanın dışına çıkacağımız bir maç oynayacağız." dedi.

Vural, çok ciddi hazırlandıkları mücadeleyi kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.


- "FIFA'da 35 tane dosyamız var"

Türkiye'de birkaç ekip dışında takımların ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığına işaret eden Vural, şöyle konuştu:

"İki dönem transfer yasağı geldi bize bir dosyadan. En korktuğum şey bir 3 puan daha bizden silinmesi. Federasyondan rica ediyorum, bizlerin ne kabahati var. Aldığımız puana rağmen kümeye düşen bir takımın hocası olmak istemem. Bu mevzuatı değiştirin lütfen. Federasyonla konuştum. FIFA'da 35 tane dosyamız var, bunlar değerlendirilecek. Her ödenmeyen dosya için puan silseler bizden puan alacaklı olurlar. Verecek o kadar puanımız yok."

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