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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyde yaşayan velilerde farkındalık oluşturarak öğrencilerin başarısını artırdı

AA

Köyde yaşayan velilerde farkındalık oluşturarak öğrencilerin başarısını artırdı

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kırsal mahallelerdeki velilere ulaşan Zehra öğretmen, verdiği eğitimler sayesinde annelerin çocuklarıyla kitap okumasını sağlayarak öğrencilerin derslerdeki başarısını artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" kapsamında Yazıhan ilçesinde annelere, "aile içi iletişim", "teknoloji kullanımı", "sosyal ve duygusal beceri gelişimi", "ahlaki gelişim", "stres yönetimi", "sağlıklı beslenme", "çevre" ve "ilk yardım" konularında eğitim verildi.

Tecirli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zehra Aslan, imkanları uygun olmadığı için okula gelemeyen ve eğitimden faydalanamayan velilere kendi özel aracıyla ulaştı.

Aileleri yaşadıkları bölgede bir araya getiren Aslan, 44 saatlik eğitimle annelere kitap sevgisini aşıladı, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağladı.

- "Velilerim gelemiyorsa ben velilerimin yanına gideyim"

Zehra Aslan, AA muhabirine, tüm öğrenci annelerinin projeden faydalanması için kırsal mahallelere kendi imkanlarıyla gittiğini anlattı.

Sinan Mahallesi ve Bahçelievler bölgesinde eğitimler düzenlediğini dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Velilerim gelemiyorsa ben velilerimin yanına gideyim dedim. Eğitimimiz çok verimli geçti. Eğitim sonunda ailelerden olumlu tepkiler aldım ve çok yararlı olduğunu söylediler. Eğitimin devam etmesini isteyenler oldu. Eğitim evde başlıyor, okulda devam ediyor. Eğitim verdiğim ailelerin çocuklarıyla konuştuğumda olumlu yönde değişimler olduğunu gördüm. Öğrencilerin ödev yapma alışkanlığı, telefon kullanma ve internette geçirdikleri süre, akran ilişkileri, anne ve babaya karşı tutumlarında olumlu gelişmeler var. Severek ve isteyerek bu eğitimleri verdim, velilerimizde farkındalık oluştu."

- "Kitaba yöneldik, çocuklarımla birlikte kitap okuyorum"

Bir çocuğu ilkokul 4'üncü diğeri ise 3'üncü sınıfa giden Özlem Özdemir, çocuklarının internet ve televizyon karşısında çok fazla vakit geçirdiğini dile getirdi.

Özdemir, "Bizim çocuklar teknoloji bağımlısıydı, aldığımız eğitimle en azından bir nebze de olsa çocuğumuzu kurtardık. Biz de teknoloji bağımlısı olmuşuz, teknolojiyi biraz uzaklaştırdık. Kitaba yöneldik, çocuklarımla birlikte kitap okuyorum. Ödevlerine yardım ediyoruz. Eskiden çocuğa 'ödevini yap' diyorduk, biz de işimizi yapıyorduk. Şimdi bire bir oturup ilgileniyoruz." diye konuştu.

- "Bu eğitimler bence her zaman olmalı"

Lise ve ilkokulda 2 çocuğu eğitim gören Nurten Polat da aldıkları eğitimin ardından çocuklarına telefon ve internet kullanımı konusunda kota koyduklarını söyledi.

Polat, şunları kaydetti:

"Önceleri hiçbir zaman çocuklarımıza 'hadi sizinle kitap okuyalım' demiyorduk. Biliyorduk ama yapmıyorduk. Artık her akşam en az yarım saat çocuklarla ilgileniyoruz. Haberler başladığında babasını televizyonun önünden kaldıramıyorduk, eğitimden sonra babası da ilgilenmeye başladı. Çocuklarımızın girdiği sözlülerde güzel not aldığını gördük. Ben de okumaya başladım, her akşam bir saat mutlaka kitap okuyorum. Çocuklarım kendi hikayelerini ben de aldığım romanı okuyorum. Bu eğitimler bence her zaman olmalı."

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