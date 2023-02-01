Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 97,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 91,22 97,96

Gün kurusu çekirdek içi Kg 82,32 82,32 Kayısı çekirdeği kabuklu acı Kg 13,47 13,47 Kesmelik kuru kayısı

Kg

51,00

51,00



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