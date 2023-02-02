Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kar yağışı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman ve Kilis'te etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Malatya'da akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

Aileler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı, bazı çocuklar ise evlerinden getirdikleri naylonlarla karda kaydı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, Malatya Çevre Yolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Darende ilçesinde ise Malatya-Kayseri kara yolunun Gümüşlüdere mevkiinde yoğun kar nedeniyle bazı tır ve araçlar yolda kaldı.

Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve Karayolları ekipleri mahsur kalan araçları kurtardı, kar temizleme ve tuzlama çalışma yürüttü.

Bir süreliğine araç trafiğine kapatılan D 300 kara yolu, tırların bulunduğu yerden çıkarılmasıyla tekrardan kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri sürücülere kar ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kar yağışıyla Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar iş makineleri yardımıyla bulundukları alandan çekildi.

- Adıyaman

Çelikhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde de devam etti.

Çelikhan-Malatya kara yolu kar yağışı nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karla mücadele ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

- Kilis

Kilis'in yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Musabeyli ilçesine ve merkeze bağlı yüksek kesimlerdeki köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.