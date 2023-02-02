Malatya-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapatıldı

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MALATYA (AA) - Malatya-Sivas kara yolunun Malatya'dan Sivas tarafına ulaşıma izin verilmiyor.

Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri kapatıldı.

Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan​​​​​​​ geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Halen etkisini sürdüren tipi nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletiliyor.

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