Malatya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Zeynep Abidin (56) yönetimindeki 16 ACR 977 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde karşı yönden gelen Hamit Güzel'in kullandığı 31 ADN 335 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobildeki Elif Hanım Taş (51), 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.