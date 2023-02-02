Malatya'da suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden ikisi tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 6 ayda Malatya, Adana, Tekirdağ ve Adıyaman'da "zorla senet imzalatma ve yağma" eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen, organize suç örgütü şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli, Malatya'da eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 53 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ikisi tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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