Malatya'da tarihi yapılar kar ile beyaza büründü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki tarihi camiler, kümbet, kervansaray ve medrese kar ile beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar, ilçede Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi mekanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Selçuklular döneminde yapıldığı değerlendirilen Kanlı Kümbet, 17. yüzyılın sonlarında inşa edilen Sıddı Zeynep ile Osmanlı döneminde 1573'te yapılan Akminare Camisi karla kaplandı.

1363-1376 tarihlerinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'nin kazı alanını beyaz örtüye bürüyen kar, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın avlusunda da güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, karla kaplı tarihi mekanlarda fotoğraf çektirdi.

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