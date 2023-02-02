Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusunun kilogramı en yüksek 173,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu (paketli) Kg 173,00 173,99

Jumbo natürel kuru kayısı Kg 155,00 155,00 Jumbo kayısı Kg 155,00 155,00 İslimli kabuk kurusu kayısı Kg 110,00 110,00 Ekstra şekerpare kayısı Kg 118,00 120,99 Kuru kayısı Kg 97,70 107,31 Organik kuru kayısı Kg 88,00 88,00





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