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Malatya Ticaret Borsası

AA

Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusunun kilogramı en yüksek 173,99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Gün kurusu (paketli)Kg173,00173,99
Jumbo natürel kuru kayısıKg155,00155,00
Jumbo kayısıKg155,00155,00
İslimli kabuk kurusu kayısıKg110,00110,00
Ekstra şekerpare kayısıKg118,00120,99
Kuru kayısıKg97,70107,31
Organik kuru kayısıKg88,0088,00


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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