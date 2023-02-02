Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusunun kilogramı en yüksek 173,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu (paketli)
|Kg
|173,00
|173,99
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|155,00
|155,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|155,00
|155,00
|İslimli kabuk kurusu kayısı
|Kg
|110,00
|110,00
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|118,00
|120,99
|Kuru kayısı
|Kg
|97,70
|107,31
|Organik kuru kayısı
|Kg
|88,00
|88,00
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