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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 112 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 114,75 114,75

Organik kuru kayısı Kg 112,00 112,00 Kuru kayısı Kg 108,35 108,35 Arpa Kg 5,25 5,25 Buğday Kg 7,41 7,41



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