Malatya'da "Hayata Başlarken" projesi görüşüldü

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MALATYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV ) işbirliğiyle hayata geçirilen "Hayata Başlarken" projesi kapsamında Malatya'da yapılacak yardımlar görüşüldü.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV ) Malatya Şubesi Kadın Kolları Sorumlusu Zahide Çığlı ile Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde evliliğe hazırlanan çiftler ile yeni doğan bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla başlatılan "Hayata Başlarken" projesi görüşüldü.

Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin, sosyal hayatın her aşamasında insanlara dokunma arzusunda olduğunu belirterek, "Asıl amaç aile kurumunu desteklemek. Projeyle maddi ve manevi sıkıntılar çeken kardeşlerimizi yüreklendirmek. Durumu iyi olmayan anne-baba adayları ile yeni evlenecek çiftlere yönelik 200 adet destek paketi hazırlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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