Malatya'da iş hanının 4. katından düşen kişi öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş hanının 4. katından düşen kişi yaşamını yitirdi.



Mehmet Dursun Uğur (60), Akpınar Mahallesi'ndeki bir iş hanının 4. katından düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.