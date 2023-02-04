Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Telefona neden "alo" diye cevap veriyoruz?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

E.İ'nin kullandığı 35 DZY 89 plakalı otomobil, Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi yolu ile Ali Rıza Gecebey Sokak kesişimin de, M.T. yönetimindeki 34 RLC 98 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Z.T (75), F.Ö. (50) ve S.T'nin (69) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.