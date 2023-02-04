CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı"na ilişkin değerlendirme:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya il teşkilatının yeni yönetiminin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, altılı masanın kurulmasında büyük emeği olduğunu belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun altılı masaya karşı sorumluluğu bulunuyor. Bizim de altılı masaya karşı sorumluluğumuz var. Altılı masanın da Genel Başkanımızın da Türkiye'ye karşı sorumluluğu var. O dikkatle hareket ediyoruz. Altılı masanın bir iktidar mücadelesinden önce, kimin cumhurbaşkanı olacağından önce, bu topluma, Türkiye'de yaşayan yoksullaşmış, geleceği yurt dışında arayan tüm kesimlere karşı borcu ve sorumluluğu var. Umarım 13 Şubat'tan sonra bu sorumluluğu yerine getirir. Karar altılı masanındır, biz de bu iradeye saygı duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Hiç kuşkusuz CHP'nin her bir üyesi, CHP'ye oy veren herkesin gönlünden geçen aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur."





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