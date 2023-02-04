Yeni Malatyaspor'un Tüzük Tadilatı Genel Kurul Toplantısı ertelendi

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MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor Kulübü, Tüzük Tadilatı Genel Kurul Toplantısının, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından, bugün yapılması gereken, ancak ertelenen Tüzük Tadilatı Genel Kurul Toplantısı ile ilgili "Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda bugün saat 10.00'da yapılması planlanan Tüzük Tadilatı Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 11 Şubat tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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