Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Erkenek Tüneli içerisinde Hakan.A, (30) idaresindeki 60 KR 666 plakalı otomobille Eren.Ö, (29), yönetimindeki 44 ACL 226 plakalı otomobil çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan Hamide A, (64), 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.