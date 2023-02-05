Malatya kayısısından ihracat sezonunun 6 ayında 263 milyon dolar gelir

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısından ihracat sezonunun ilk 6 ayında 262 milyon 727 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısıda ihracat sezonunun 1 Ağustos 2022'de başladığını, sezonun ilk 6 ayını güzel bir rakamla geride bıraktıklarını söyledi.

Yılın ilk ayındaki ihracat rakamlarının da sevindirici olduğunu, kuru kayısı dış satımının yüz güldürdüğünü belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Ocak ayında 7 bin 436 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 39 milyon 117 bin dolar gelir elde ettik. Normalde ocak ayları bizde durgun geçer, yılbaşına denk geldiği için durgunluk yaşanıyor. Geçen yıl ocak ayında 5 bin 337 ton ihracata karşılık 25 milyon 986 bin dolar gelir elde etmiştik.

İhracat sezonunun 6 ayında 49 bin 355 bin ton kuru kayısı ihraç ederek 262 milyon 727 bin dolar gelir elde ettik. İhracatta bu sezon 460 milyon dolar gelir elde edebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. Ocak ayı ihracatını çok iyi rakamlarla kapattık. Kayısı dünyanın dört bir yanındaki tüketicinin damaklarına ulaşmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda Avrupa'da, Çin'de ve Dubai'de fuarlar düzenlenecek. Fuarlarda hem ürünümüzü tanıtmaya devam edeceğiz hem de yeni pazarlar bularak ihracatı artırmak için gayret göstereceğiz."

- "6 aylık dönemde ilk kez 260 milyon doların üzerinde ihracat yapıldı"

Özcan, geçen sezonun ilk 6 ayında 51 bin 731 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 222 milyon 619 bin dolar girdi sağlandığını hatırlatarak, "Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat gelirinde 40 milyon dolarlık artış gözlendi. Türkiye'nin ihracat gelirlerinde açıklanan yüzde 12'lik artışa göre, kayısıda belirgin olarak yüzde 15'in üzerinde artış söz konusu. Hem tüketicilerin kuru kayısı ile damaklarını tatlandırmaktan mutlu olduğunu hem de kuru kayısı ihracatında durgunluk olmadığını görüyoruz. İlk defa 6 aylık dönemde 260 milyon doların üzerinde kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.