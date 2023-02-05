Darende'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.



İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları, belediye ve büyükşehir ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede çocuklar karın keyfini çıkardı.



Aileleriyle kartopu oynayan çocuklar, kızak, naylon ve tepsilerle kaydı.

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