Malatya'da okullara kar tatili

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MALATYA (AA) - Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde birkaç gündür süren kar yağışının etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği, bu nedenle Malatya'nın tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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