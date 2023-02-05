Malatya'da rahatsızlanan çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Meşedibi Mahallesi'nde yüksek ateş şikayeti olan 2 yaşındaki R.I.A'nın ailesi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye paletli ambulans ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, güzergahta ilerlediği sırada yakınlarına çığ düşmesi nedeniyle hastaya ulaşmada güçlük çekti.

Sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştıkları mahalleden çocuğu alarak 3 saatlik çalışmanın ardından Pütürge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından olayla ilgili fotoğraf paylaşılarak, "Ekiplerimiz seyir halinde iken çığ düşmesi sonucu büyük bir tehlike atlattı. Ekibimiz, hastasının sağlığı için kendi canları pahasına, tüm zorlu engellere rağmen vakaya ulaştılar. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastamızın nakli Pütürge Devlet Hastanesine sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

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