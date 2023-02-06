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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor

AA

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde etkili olan 7,4 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de etkili olan deprem sonrasında yıkılan binalara ekipler sevk edildi.

Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışması yürütüyor.

Bu arada, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıkılan iki katlı evin enkazında kalan 4 yaşındaki Hanifi Mert Balaban kurtarıldı.

Küçük çocuk, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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