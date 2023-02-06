Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde Malatya'da yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı.

Depremde yıkılan binaların enkazlarında ekiplerce arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, Zafer Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mevkisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



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