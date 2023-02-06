Milli Eğitim Bakanı Özer'den depreme ilişkin açıklama:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den depreme ilişkin açıklama:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer'den depreme ilişkin açıklama:

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinde 1 hafta eğitim öğretime ara verileceğini söyledi.

Bakan Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Malatya Valiliğinde oluşturulan Kriz Masasında son bilgileri aldı.

Toplantıya ara vererek AA muhabirine, depremle ilgili son gelişmeleri aktaran Bakan Özer, tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Özer, 10 ildeki okulların durumuna ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirterek şu bilgileri aktardı:

"6 Şubat itibarıyla 2. dönem başlamıştı. Allah'a şükür şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Herhangi bir pansiyonda kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi, bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye'de birer köy okulumuz yıkıldı. Bir de Adana'da Pozantı'da bir pansiyonumuz ağır hasar aldı. Diğer tüm okullarımızda, pansiyonlarımızda herhangi bir sorun yok. Hızlı bir şekilde süreçleri arkadaşlarımızla koordine ederek olumlu şekilde çözmeye çalışıyoruz."

Özellikle az hasarlı olan okulların hızlı şekilde onarımlarının gerçekleştirilmesi için Bakanlığın tüm ekipleriyle sahaya indiğini kaydeden Özer, "Tüm illerimizin bu acil ihtiyaçlarını gidermek üzere 10 ilimizin her birine 10 milyon olmak üzere 100 milyonluk bütçeyi de illerimize gönderdik. Yine bakanlığımızın tüm genel müdürleri, bakan yardımcılarımız diğer illerimizdeki müdürlerle sahada arkadaşlarımıza yardım etmek için aktif olarak çalışıyorlar." dedi.

Bakan Özer, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına da büyük önem verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tüm öğretmenlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. 10 ilimizin tamamında hizmete açıldı. Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmen evlerimizde sıcak yemekler yapılarak vatandaşlarımıza iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma birimleri de 81 ilde olan arama kurtarma birimleri de bu 10 ilimize hareket ettiler. Yine hem bakanlığımızın hem bölgedeki psikolojik destekle ilgili psikososyal rehberlik hizmeti verecek tüm ekiplerimiz de vatandaşlarımızın yardımına koştu. Kısaca tüm okullarımızda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı sararak özellikle az hasarlı okullarımızı hızlı şekilde onararak tekrar eğitim öğretim hizmetine devam ettireceğiz. Yine bu illerdeki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelle ilgili diğer illerde merakta olan akrabaları için MEBİM acil çağrı merkezi 444 0 632 numaralı kriz masası da tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı."

- Eğitim öğretime ara verildi

Bölgedeki okullarda eğitim öğretime ilişkin vali ve il müdürleri ile görüşme yaptıklarını da vurgulayan Bakan Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre, süreç içinde değerlendirmemizi yapacağız, uzatıp uzatmayacağımıza karar vereceğiz." diye konuştu.

Özer, okullarda anormal bir durum bulunmadığına, bakanlık olarak hızlı şekilde okulları eğitime hazırlamak için çalıştıklarına dikkati çekerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada hem bütçe hem insan kaynağı olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, seferberlik zamanı. İnşallah hızlı zamanda devletimiz de tüm imkanları kullanarak hızlı bir şekilde bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi uyarısı
YEREL HABERLER Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi ...
(Görüntülü) YIKILAN BÜYÜK OTELDEN 1 KİŞİ BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YIKILAN BÜYÜK OTELDEN 1 KİŞİ BÖYLE ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA YIKILAN YENİ CAMİ&#039;NİN ENKAZINDAN 1 YARALI DAHA ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA YIKILAN YENİ CAMİ'NİN ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA DEPREMDEN YIKILAN BİNALAR- EK GÖRÜNTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA DEPREMDEN YIKILAN BİNALAR- ...
Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazlarından 37 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazlarından ...
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (6)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 ...
(Görüntülü) ŞİFA MAHALLESİNDE YIKILAN BİNADAN 1 KİŞİ BÖYLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞİFA MAHALLESİNDE YIKILAN BİNADAN 1 KİŞİ ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA YIKILAN AVŞAR OTELDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA YIKILAN AVŞAR OTELDE ARAMA ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA YIKILAN OTELDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI-KA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA YIKILAN OTELDE ARAMA ...
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarda ...
Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
YEREL HABERLER Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI(3)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI(3)
Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."
YEREL HABERLER Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI(2)
MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI
YEREL HABERLER MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA BİR ÇOK BİNA YIKILDI
Malatya'da rahatsızlanan çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da rahatsızlanan çocuk paletli ambulansla ...
Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 715 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 715 ...
Malatya'da okullara 'kar' tatili
YEREL HABERLER Malatya'da okullara 'kar' tatili
Malatya'da okullara kar tatili
YEREL HABERLER Malatya'da okullara kar tatili
Malatya kayısısından ihracat sezonunun 6 ayında 263 milyon dolar gelir
YEREL HABERLER Malatya kayısısından ihracat sezonunun 6 ayında 263 ...
Arapgir'de gönüllü vatandaş engellilere plastik kapakla destek oluyor
YEREL HABERLER Arapgir'de gönüllü vatandaş engellilere plastik ...
Darende'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Darende'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.