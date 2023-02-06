Sultan 2. Abdülhamit'in yapımına destek verdiği Malatya'daki tarihi cami depremde yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamit'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan tarihi cami, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.

Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan ve tamamen kesme taştan yapılan cami, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilendi.

Halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisi, depremin etkisiyle yıkıldı.

24 Ocak 2020'deki Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve restore edilen tarihi cami, bir süre önce ibadete açılmıştı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.