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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan depreme ilişkin açıklama:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan depreme ilişkin açıklama:

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da şu ana kadar 88 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile depremin etkilediği kentlerden olan Malatya'da Valilik bünyesinde oluşturulan Kriz Masasını ziyaret eden Ersoy, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dilediğini ifade eden Ersoy, "Şu an itibarıyla Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. 1288 yaralımız var, 27'si ağır. Sayı artmaya devam ediyor. Şu ana kadar tespit edebildiğimiz merkezde 76 bina bloğu yıkılmış durumda tamamen. Doğanşehir'de çoğu tek katlı olmak üzere 150 binamız yıkılmış durumda." dedi.

Bakan Ersoy, komşu illerden arama kurtarma ekiplerinin intikal etmeye başladığını aktararak, AFAD ve diğer ekiplerin binalara müdahale ettiğini söyledi. Önceliğin ilk etapta canları kurtarmak ve maksimum sayıda vatandaşı enkaz altından çıkarmak olduğunu vurgulayan Ersoy, akşam için toplanma bölgelerinde ve yıkılmış binaların yakınlarında çadırların kurulumuna başlandığını söyledi.

Bakan Ersoy, bölgedeki vatandaşlardan gerekmedikçe araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını isteyerek, şu an yolların açık tutulmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Karayollarının da bu konuda seferber olduğunu ifade eden Ersoy, "Bütün gücümüzle müdahale ediyoruz. Büyükşehirlerden kargo uçaklarıyla kurtarma ekipleri intikal etmeye başladı. Akşama kadar bütün binaları kontrol altına alacağımızı umuyoruz." dedi.

Ersoy, gazetecilerin içme suyu şebekesine ilişkin sorusu üzerine "Şebeke suyunun kullanılmaması şu an için önemli. İkinci bir talimat gelene kadar mümkünse şişe suyu kullanılması gerekiyor." yanıtını verdi.

Bakan Ersoy açıklamasının ardından kent merkezinde yıkılan Yeni Cami ve Büyük Otel'in enkazında incelemede bulundu. Depremzedelerle görüşen Ersoy, geçmiş olsun dileğini iletti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ise Doğanşehir ilçesine geçtiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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