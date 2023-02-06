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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AA

Malatya'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

MALATYA (AA) - Malatya'da, depremin ardından yıkılan bazı binalarda Özel Harekat Polisleri ve vatandaşların katılımıyla arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkımın gerçekleştiği illerden olan Malatya'da, Özel Harekat Polisleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde, depremde yıkılan 7 katlı bir binada ekipler zamanla yarışıyor.

Enkaz altı arama cihazlarıyla dinleme yapan polis ekipleri, çevredeki vatandaşları sessiz olmaları konusunda uyarıyor. İş makinalarının da kullanıldığı çalışmaya, güvenlik tedbirleri kapsamında vatandaşlar da katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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