Malatya'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MALATYA (AA) - Malatya'da, depremin ardından yıkılan bazı binalarda Özel Harekat Polisleri ve vatandaşların katılımıyla arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkımın gerçekleştiği illerden olan Malatya'da, Özel Harekat Polisleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde, depremde yıkılan 7 katlı bir binada ekipler zamanla yarışıyor.

Enkaz altı arama cihazlarıyla dinleme yapan polis ekipleri, çevredeki vatandaşları sessiz olmaları konusunda uyarıyor. İş makinalarının da kullanıldığı çalışmaya, güvenlik tedbirleri kapsamında vatandaşlar da katılıyor.



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