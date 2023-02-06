Mehmetçik, Malatya'da depremzedeler için çadır kuruyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Malatya'da evlerine giremeyen vatandaşlar için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarınca çadır kurulmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımların gerçekleştiği Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında devreye giren TSK'ya bağlı ekipler de depremzedeler için kolları sıvadı. Malatya Millet Bahçesine AFAD tarafından getirilen çadırların kurumu için çalışmalara başlayan Mehmetçik, kurulan çadırları da vatandaşlara teslim etti.

Çadırlarına yerleşen vatandaşlar ise çevrede ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

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