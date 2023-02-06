Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Özalper Mahallesi'nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 19 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve isminin Serdar Özdemir olduğu öğrenilen kişi, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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