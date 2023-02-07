Enkazdan çıkarılan iki kız kardeş diğer aile fertlerinin de kurtarılmasını bekliyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan iki kız kardeş, ailelerinin de kurtarılması için umutla bekleyişlerini sürdürüyor.

Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün kurtarılan kız kardeşler Dilek (23) ve İrem (19) Hancı, yıkıntıların altındaki anne, baba ve 3 kız kardeşinin de kurtulması için bekliyor.

Dilek Hancı, AA muhabirine, evde 7 kişi olduklarını ve depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.

Depremi hissedince kardeşlerinin odasına gittiğini anlatan Hancı, annesinin bir kardeşini korumak için üstüne kapandığını belirtti.

Hancı, deprem esnasında kafasına beton parçalarının düştüğünü hatırladığını ve enkaz altında yanında bulduğu telefonun ışığını açarak etrafında birilerini aradığını ifade etti.

Annesinin sesini derinden duyduğunu vurgulayan Hancı, bir süre sonra enkaz altında babasıyla konuştuğunu dile getirdi.

Hancı, ailesinin kurtarılmasını umutla beklediklerini dile getirerek, "Biz yıkılır yıkılmaz evde birinin sesini duyduk. Üst kat komşumuza sesleniyorduk. Onların sesi bana geliyordu. Ben onlarla konuşabiliyordum. Onlar da kızıyla dolabın altında sıkışıp kalmışlar. Sonra Selçuk diye bir abi vardı ona seslendim. Yalvardım beni bırakma diye. Onda çocuklar varmış ama bu apartmanda değilmiş. Beni bırakmadı. Komşularım kurtardı beni." diye konuştu.

Yıkılan apartmanda AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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