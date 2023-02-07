CHP Grup Başkanvekili Özel, Malatya'da enkaz alanlarında inceleme yaptı

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MALATYA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören Malatya'da incelemelerde bulundu.

Özel, Özalper Mahallesi'nde yıkılan Hayat Sitesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarını izledi. Daha sonra açıklama yapan Özel, arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu savunarak, binada şu anda 12 kişinin daha canlı olabileceğini söyledi.

CHP'li Özel, "Sesler geliyor ama umutlar gitgide tükeniyor. Türkiye'nin dört bir yanından Malatya'ya, 10 ile yardım bekliyoruz. Kar yağıyor, hava soğuyor. Bir an önce yardım bekliyoruz, bu işe müdahale bekliyoruz." diye konuştu.

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