Malatya ve Şanlıurfa'da depremzedelere ikramlar sürüyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Malatya ve Şanlıurfa'da depremzedelere çorba, sandviç ve çay ikramı yapılıyor.

Malatya Eski Belediye Meydanı'nda, Türk Kızılay mobil aracından, depremzedelere sandviç dağıtıldı.

Ekipler tarafından sabah saatlerinde de sıcak çorba ikramı yapılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa'da ise belediyeler tarafından kentin muhtelif yerlerine kurulan çadırlarda, depremzedelere çay, çorba ve yemek ikram edildi.

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