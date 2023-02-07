Malatya’da depremzedeler TCDD vagonlarında misafir ediliyor

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MALATYA (AA) - Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında konaklıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sunduğu destekle TCDD Taşımacılık AŞ'nin vagonlarında misafir ediliyor.

Malatya Tren Garı'na gelen çok sayıda depremzedeye sıcak ortam ve kesintisiz enerji imkanı sağlanıyor.

Depremzedelerden Cevdet Karakuş, bu imkanı sunan TCDD'ye teşekkür etti. Karakuş, "Devletimiz sağ olsun. Soğukta bu ortamda olmanın kıymetini bilmek lazım." dedi.

Zeynep Can ise depremden sonra vagonda konakladıklarını dile getirerek "Sıcak ve rahat bir ortamdayız. Buradaki görevliler de gerekeni yapıyor. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.





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