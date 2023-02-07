İHH ekipleri Malatya'da bir kişiyi enkazdan sağ kurtardı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Trabzon temsilciliğinin arama kurtarma ekipleri, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından bir kişiyi kurtardı.



Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Trabzon'dan gelen İHH arama kurtarma ekibi, Zapçıoğlu Caddesi Yetiş Apartmanı'nın enkazından 18 yaşındaki Asya isimli bir kızı sağ çıkardı.

Enkazdan çıkarılan Asya, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.



Trabzon'dan deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekibinin enkazdan 3 kişiyi sağ çıkardığı belirtildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.