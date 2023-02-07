Vakıflar Genel Müdürlüğü, Malatya'da depremzedelere sıcak yemek dağıttı

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MALATYA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, mobil aşevi aracıyla Malatya'daki depremzedelere sıcak yemek ikramında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'daki vatandaşlara Kongre ve Kültür Merkezi önüne kurulan mobil aşevinde çorba ve sıcak yemek ikram edildi.

Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine ulaşan Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, depremzedelere sıcak çorba, ekmek, su, kavurma ve pilav dağıtımı yaptı, dünden bu yana 6 tır kuru gıda yardımı dağıttı.

Afet koordinasyon merkezi ekipleriyle dağıtım koordinesi sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, dünden bu yana Malatya, Hatay, Diyarbakır ve Gaziantep'te 2 ton bakliyat, 10 ton kavurma, 200 bin su, 50 bin ekmek,150 kilogram kahvaltılık, 4 bin çadır, 2 tır battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

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