Gaziantep ve Malatya'da hayırseverlerce depremzedelere gıda dağıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da depremzedelere hayırseverlerce süt, çorba, ekmek ve pilav dağıtıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 sosyal tesiste vatandaşlara çorba, ekmek ve pilav dağıtıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yaklaşık 10 firma, yiyeceklerin malzemelerini sosyal tesislere temin etti.
Türkiye'nin çeşitli illerinden Gaziantep'teki depremzedelere gıda yardımının sürdüğü öğrenildi.
- Malatya
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da çadırlarda kalan depremzedelere hayırseverce süt dağıtıldı.
Kentte bazı depremzedeler Büyükşehir Belediyesinin Malatya Şehir Mezarlığı'nda kurduğu çadırlarda kalıyor.
Buradaki yemekhanede, depremzedelere 3 öğün yemek ikram ediliyor.
Öte yandan hayırseverler de yetkililerce buraya yönlendiriliyor.