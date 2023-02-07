Gaziantep ve Malatya'da hayırseverlerce depremzedelere gıda dağıtıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da depremzedelere hayırseverlerce süt, çorba, ekmek ve pilav dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı 8 sosyal tesiste vatandaşlara çorba, ekmek ve pilav dağıtıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yaklaşık 10 firma, yiyeceklerin malzemelerini sosyal tesislere temin etti.



Türkiye'nin çeşitli illerinden Gaziantep'teki depremzedelere gıda yardımının sürdüğü öğrenildi.

- Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da çadırlarda kalan depremzedelere hayırseverce süt dağıtıldı.

Kentte bazı depremzedeler Büyükşehir Belediyesinin Malatya Şehir Mezarlığı'nda kurduğu çadırlarda kalıyor.

Buradaki yemekhanede, depremzedelere 3 öğün yemek ikram ediliyor.



Öte yandan hayırseverler de yetkililerce buraya yönlendiriliyor.













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