Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 3 kişi yaralı kurtarıldı

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından depremden 42 saat sonra Berra Sarıbaş (10), Bekir Doğan (37) ve Alptekin Sarıbaş (6) kurtarma ekiplerince yaralı çıkarıldı.
Ambulanslara alınan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.