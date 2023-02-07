Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 3 kişi yaralı kurtarıldı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından depremden 42 saat sonra Berra Sarıbaş (10), Bekir Doğan (37) ve Alptekin Sarıbaş (6) kurtarma ekiplerince yaralı çıkarıldı.

Ambulanslara alınan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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