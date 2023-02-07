Malatya'da depremden yaklaşık 42 saat sonra enkazdan 2 kişi yaralı kurtarıldı

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 2 kişi yaklaşık 42 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından Uğur Sarıbaş (36) ile Sebahat Sarıbaş (60), depremden yaklaşık 42 saat sonra kurtarma ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kısa bir süre önce 2'si çocuk 3 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazdan kurtarılanların sayısı 5'e ulaştı.
Ekiplerin enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.