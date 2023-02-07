Bakanlar Ersoy ile Özer, Malatya'da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da açıklamalarda bulundu.



Bakan Ersoy, Malatya Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ndeki basın toplantısında, Malatya için güncel verileri paylaşarak "An itibarıyla yıkılan bina sayısı 583 oldu. Ölü sayımız maalesef 502'ye çıktı, yaralı sayımız 6 bin 442." dedi.



Kentteki arama kurtarma çalışmasının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Arama kurtarma ve destek personel sayımız 12 bin 978. Bunlardan 5 bin 528'i sivil AFAD görevlileri ve gönüllüler. 1430 askeri personelimiz de var. 2 bin 520 jandarma personelimiz ve 3 bin 500 civarında polisimiz çalışmalara katılıyor. Şu ana 3 bin 150 çadır dağıtımı gerçekleştirildi. Bunların 1810 tanesi ekiplerimizce belli noktalara, toplanma noktalarına bizzat kurularak yerleştirildi. 1340 tane de muhtarlar vasıtasıyla halkımıza çadır dağıtıldı ve şu anda da bu çalışmalar devam ediyor. İlk etapta biz 16 çadır kent noktası oluşturduk. Bunların sayılarını da kontrollü şekilde arttırarak devam ediyoruz. Bu noktalarda şu ana kadar 250 binden fazla ekmek dağıtıldı ve 36 noktada belediyemiz çorba ve yemek dağıtımı yapıyor. 11 noktada jandarmamız çorba ve yemek dağıtımı yapıyor, 3 noktada emniyetimiz, 1 noktada da 2. Ordu komutanlığı yemek dağıtımı ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar da 182 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleşmiş durumda."

Bakan Ersoy, Malatya'nın depremler sonrası yaşadığı en büyük sorunlardan birinin hava şartları olduğunu, hava şartları dolayısıyla bugün öğleden sonraya kadar Malatya'ya ulaşmanın çok zor olduğunu aktardı.

Çalışmalarla açılan yolların yine fırtına ve tipin yoğunlaştığı saatlerde, özellikle gece saatlerinde tekrar kapandığını ifade eden Ersoy, bugün öğleden sonra bir rahatlama olduğunu ve kısmi olarak diğer şehirlerle de bağlantıların açıldığını dile getirdi.

- Havalimanındaki çalışmalar ve akaryakıt dağıtımı

Bakan Ersoy, Malatya'dan Elazığ dışındaki diğer şehirlerle ulaşımın şu anda yapılabildiği bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Havalimanı ikinci deprem sırasında hasar görmüştü, oradaki düzeltmeler de yapıldı. Artık uçuşla ilgili herhangi bir kısıtlaması kalmadı havalimanımızın. İletişimde özellikle telefon ve Turkcell hatları aktif şekilde kullanılabiliyor. Akaryakıt ihtiyacıyla ilgili gerekli adımları attık. Özellikle Savunma Bakanlığı kaynaklarından ilk etapta kamu araçlarına akaryakıt verimi sağlandı. Şimdi bu gece yarısından sonra bayilere de özellikle motorin dağıtımına başlıyoruz. Yarın inşallah öğlene kadar benzin dağıtımını da bayilere yapmaya başlayacağız."

- "Personel açısından yeterli sayıya ulaşmış oluyoruz"

Ersoy, 5 komando taburunun Midyat'tan Malatya'ya hareket ettiğini belirterek, "Bunların zaten 3'ü bölgeye geldi ve aktivite yapacakları noktalara yerleşti. Yine bir taburumuz Kayseri'den Akçadağ'a intikal etti. 4 taburumuz da intikal etme işlemine devam ediyor. Akşama, geceye kadar onların da bu işlemlerini tamamlamış olacağız. Yani personel açısından da yeterli sayıya ulaşmış oluyoruz." dedi.

Depremden etkilenen Sultansuyu Akçadağ Barajı'nda gerekli önlemlerin yapıldığını ve kontrollü boşaltma işleminin büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Bakan Ersoy, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Ersoy, an itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait 23 ekibin sahada hasar tespit çalışması yaptığını belirterek, "Yarın itibarıyla bu sayımız 52'ye çıkacak. Burada özellikle vatandaşlarımdan bir ricam var, Hasar tespiti yapılırken vatandaşlarımızın evlerine yakın noktalarda bulunmaları ve ekiplerin evlere girip tespit yapmalarını kolaylaştırmaları bizi çok hızlandıracak. Hızlı bir şekilde bu çalışmanın tamamlanmasını sağlayacaktır. O yüzden şu sıralarda çalışmalar başladığı için vatandaşlarımızın evlerine yakın noktalarda bulunmalarını özellikle rica ediyoruz." diye konuştu.

- "Sabah trenler Malatya'ya ulaşmaya başlayacak"



Tohma Köprüsü civarındaki demir yolu ağındaki hasara yönelik çalışmaların da tamamlandığını açıklayan Ersoy, "Sabah itibarıyla artık trenlerimiz de Malatya'ya ulaşmaya başlayacaklar." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, Arnavutluk, Malta ve Fransa'dan kurtarma ekiplerinin gelip çalışmalara başladığını ifade ederek, "Tekrar hayatın normalleşmesi açısından marketleri kısım kısım açmaya başladık. Eczaneleri de artık açmaları için zorluyoruz. Onlar da bugün itibarıyla kısmi olarak devreye girmeye başladı. İnşallah 1-2 gün içinde AVM'mizi de hizmete alacağız. Onlarla da konuşuyoruz. Gerekli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tespitleri yapıldıktan sonra AVM'yi de hizmete açacağız." bilgisini paylaştı.

- Turizm bölgelerindeki çalışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜROFED koordinasyonunda deprem bölgelerinden gitmek isteyenler için turizm bölgelerinde ilk etapta 50 bin yatak rezerve ettiklerini kaydeden Ersoy, "Bugün bir toplantı daha yaptık. İnşallah, o talep olursa 100 bin yatağa da rahatlıkla çıkacağız." ifadesini kullandı.

- "10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konuşmasına Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başladı.

Ersoy ile dünden beri Malatya'da olduklarını hatırlatan Özer, şöyle konuştu:

"Süreçleri eşgüdümlü şekilde koordine ediyoruz. Şunu özellikle belirtmek isterim. Bugün dünden daha iyiyiz, yarın inşallah çok daha iyi olacağız. Birlik, beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bugünler birlik, beraberlik zamanıdır. Birlik beraberlik zamanı içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorluklar üstesinden geleceğiz."

Bakan Özer, tüm ekiplerin koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah süreçleri başarılı şekilde nihayetlendireceğiz. Ben ilave bir bilgi vermek istiyorum. Daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurmuştuk ama dört ilde iki hafta diğer altı ilde ise 1 hafta tatil yaptığımızı ifade etmiştik. Bugün itibarıyla 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibarıyla ara vermiş bulunuyoruz. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim. Tekrar başımız sağ olsun, inşallah bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz."

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