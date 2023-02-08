BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Malatya'da incelemelerde bulundu:

MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için devletin, milletin ve duyarlı olan tüm fertlerin sahada olduğunu belirterek, "Bu günü de istismar edenler var, çok üzgünüm, onlar adına üzgünüm. Bazı siyasi parti genel başkanları var ki isimlerini dahi ağzıma almak istemiyorum. Adeta ajan provokatörlük yapıyorlar." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Destici, Deprem Koordinasyon Merkezinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir süre görüştü.

Destici, görüşmenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadığını, çok üzgün olduklarını belirten Destici, "Öncelikle ülkemize, milletimize büyük geçmiş olsun. Bu büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz seferber, milletimiz seferber, hepimiz seferberiz. Şu anda bir taraftan enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için büyük bir çaba gösterilirken diğer taraftan da depremde evlerini yitiren ya da şu anda evlerine giremeyen kardeşlerimizin barınmasından tutun da beslenmesine kadar her türlü ihtiyacının giderilmesi için de devletimiz, hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanı'mız, tüm bakanlarıyla, tüm yetkilileriyle sahada, milletimiz sahada, duyarlı olan her bir ferdimiz sahada. Onların hepsine şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Partisinin de depremin ilk gününden itibaren hem genel merkezde hem depremin yaşandığı 10 ilde deprem koordinasyon ve yardımlaşma merkezi oluşturduğunu, Alperen Ocakları Vakfı bünyesindeki 400 kişilik Alp Kurt arama kurtarma ekibinin de görevinin başında olduğunu aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Gün birlik günü, kardeşlik günü. Hepimiz elbette ki birliğimizi, dayanışmamızı en üst düzeye çıkaracağız. Tabii bu günü de istismar edenler var, çok üzgünüm, onlar adına üzgünüm. Bazı siyasi parti genel başkanları var ki isimlerini dahi ağzıma almak istemiyorum. Adeta ajan provokatörlük yapıyorlar. Birkaç belediye başkanı hakeza öyle. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Özellikle ana muhalefet partisi liderinin açıklamaları, hem de bölgeyi ziyaretinden sonraki açıklamaları, bu işi siyaset üstü görmeyeceğini, Cumhurbaşkanı ile görüşmeyeceğini, tam tersine bunu siyaseten kullanacağını ifade etmesi gerçekten çok üzüntü verici. Böyle ana muhalefet partisi başkanı düşman başına. Bu anlayışla, bu düşüncede olan bir siyasetçiden bu memlekete, millete ne hayır gelebilir ki arkadaşlar. Ben tekrar bu yanlıştan dönülmesini ve herkesin birlik beraberlik ve dayanışma içinde olmasını buradan bir kere daha söylüyorum."

- "Bir maaşımı bağışlıyorum"

TBMM'nin yarın olağanüstü hal ilanını oylamak için toplanacağını, milletvekillerinin maaşlarını depremzedeler için bağışlaması noktasında bir karar alınabileceğini aktaran Destici, "Siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları mutlaka bu bölgeye, deprem bölgesine aktarılmalı. 4,5 milyar liradan bahsediyoruz, büyük para. Yine bizler milletvekilleri, ben şahsen bir maaşımı hemen bağışlıyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, bütün bakanlarımız bunu yapacaktır, buna inanıyorum. Üst düzey bütün memurlarımız, diğer memurlarımızdan da üç günlük bir ücret yine bu bölgeye aktarılabilir. Yani hepimiz el ele vererek bu zor günleri aşabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Deprem süreciyle birlikte provokatörlerin "ekmeğine yağ sürmemek" için de dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Sadece içerde provakatörler yok. Çevremizde de bir hareketlilik başladı. Türkiye'nin zora düşmesi ile birlikte karikatürler çiziliyor. Türkiye üzerinde emelleri olanların bir anda iştahlarının kabardığını görüyoruz. Doğu Akdeniz'in hareketlendiğini görüyoruz, gemilerin geldiğini görüyoruz. Dedeağaç'ın hareketlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizler uyanık olmalıyız, irfanımızı, ferasetimizi, duyarlılığımızı kaybetmemeliyiz. Birlik olmaktan başka çaremiz yok. Birlik ve dayanışma ile bu işin içinden çıkacağız. Bu zorluğu da inşallah Allah'ın inayeti ile de birlik ve dayanışma ile aşacağız."



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