Milli Eğitim Bakanı Özer'den Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransız Charlie Hebdo dergisinin, binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremlerin ardından "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı" ifadesiyle yayımladığı karikatüre ilişkin, "Orada depremdeki yıkık binaları gösterip 'tankla girmemize gerek kalmadı' diye alçak bir şekilde böyle bir söylemin Fransa'dan dünyaya aktarılması, depremle ilgili bizim motivasyonumuzu 10 kat daha artırıyor." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalarla ilgili koordinasyon toplantısına katılan Bakan Özer, kentte yardımların toplandığı bir merkez önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede malzeme sıkıntısı yaşanmadığını belirtti.

Vatandaşlardan yardımlar konusunda AFAD Başkanlığının açıkladığı listelerdeki malzemelere ağırlık vermesini isteyen Özer, "Bu süreçleri sahada yönetirken diğer taraftan enkaz kaldırma çalışmaları da başarılı bir şekilde devam ediyor. AFAD'ımız, diğer bakanlıklarımızın arama kurtarma ekipleri, valiliğimizin ekipleri, çevre illerdeki destek ekipleri de tüm sahada aktif olarak çalışıyor. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu süreçleri yöneteceğiz. Yani sevindirici olan dün akşam itibarıyla çok sayıda vatandaşımızı Malatya'da enkaz altından kurtardık. Bunlar bize güç veriyor." diye konuştu.

Bakan Özer, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, "Küçük ayrıntıları, küçük eksiklikleri sürekli dile getirip, burada 7/24 çalışan vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın motivasyonunu kıracak şeylere yer verme değil, onları gönüllendirecek, daha cesaretlendirecek zaman." ifadelerini kullandı.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin, binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremlerin ardından "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı" ifadesiyle yayımladığı karikatüre değinen Özer, şunları kaydetti:

"Orada depremdeki yıkık binaları gösterip 'tankla girmemize gerek kalmadı' diye alçak bir şekilde böyle bir söylemin Fransa'dan dünyaya aktarılması, depremle ilgili bizim motivasyonumuzu 10 kat daha artırıyor. El ele vererek inşallah çok kısa sürede bu süreçleri atlatacağız. Sonra hasarlı, yıkılan binalarla ilgili bakanlıklarımız, hükümetimiz her türlü desteği verecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız olayın başından itibaren tüm bakanlarımızı sahaya gönderdi. AFAD Başkanlığı, Fuat Oktay başkanlığında süreçleri sürekli koordine ediyor, sürekli iletişim halindeyiz. Şu an itibarıyla hiçbir problemimiz yok. Tabii zamana ihtiyacımız var. Zamanla yarışıyoruz. İnşallah her geçen dakika çok daha güzel haberlerle, kurtarılan vatandaşlarımızla, sağlığına, ailelerine kavuşan vatandaşlarımızla tüm Türkiye'ye moral, motivasyon, destek vereceğiz."

Malatya'daki çalışmaların sürdüğünü belirten Özer, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin, "Battaniye, ısıtıcı, su, çocuk bezi, kadınlarla ilgili hijyen malzemeleri ağırlıklı şu anda bunlar. Çadırlarla ilgili ihtiyacımız yok. Çadırlar kuruldu. Şu anda açık çadırlardan ziyade kapalı alanlardaki küçük çadırlar çünkü aileler mahremiyet istiyorlar konakladıkları yerlerde." dedi.

Özer, kente yardım tırlarının geldiğini kaydederek, "Bugün mesela 220 tane daha tır geldi. O tırlarımızı da üniversitemizin alanına ve birinci organize sanayi bölgesi alanına yönlendirdik. Orada tasnif işlemleri yapılıyor. Şu an itibarıyla acil olan hiçbir malzemeye ihtiyacımız yok ama vatandaşlarımızın Malatya'ya yardım etmek istedikleri zaman zaten mümkünse valiliklerle koordine olsunlar. Valiliklerimiz zaten bizi arıyorlar. İhtiyacımız olan o anda hangisinin eksiklik ihtiyacını hissediliyorsa malzemeyle ilgili biz zaten valilerimize söylüyoruz." diye konuştu.

