Arnavutluk ekibi Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı

MALATYA (AA) - Arnavutluk Savunma Bakanlığının, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere gönderdiği ekip, Malatya'daki çalışmalara katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde Malatya'da yıkılan binalarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tevfik Temelli Caddesi'nde deprem sonrası yıkılan bir rezidansta çalışmalarını yürüten ekiplere, Arnavutluk Savunma Bakanlığına bağlı 20 arama ve kurtarma personeli de eşlik etti.
Deprem bölgesinde görev yapan Arnavut arama ve kurtarma uzmanı sayısının 63'e ulaştığı öğrenildi.