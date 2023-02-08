Malatya'da günlük 30 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediliyor

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, otogarda kurulan merkezde günlük yaklaşık 30 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtılıyor.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Doğal Afetlerden Sorumlu Başkan Cemil Ceylan, AA muhabirine, depremin ilk gününden beri Malatya'ya ekip arkadaşlarıyla geldiğini söyledi.

İmkanlar dahilinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza her taraftan gıda, yiyecek ve giysi yardımı geliyor, Kızılaya teslim ediliyor ve Kızılay da ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıyor. Gıda konusunda vatandaşlarımıza AFAD ve kurtarmaya gelen arkadaşlarla 7/24 saat esasına göre sıcak çorba ve yemek dağıtılıyor. Yaklaşık 30 bin kişiye yemek dağıtıyoruz. Burada 11 personelle yapıyoruz bu işi. Kızılayın gönüllülerle birlikte yaklaşık 30 personeli var. Kızılay ile beraber 30 bin kişinin yemeğini çıkartıyoruz. Kızılay yemeklerin sevkiyatını, biz üretimini yapıyoruz."

Şehit Hamit Fendoğlu Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yapılan yemekler hergün depremzedelere gönderilmek için Malatya Valiliği koordinesinde hazırlanıyor.

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