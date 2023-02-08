Tirebolu Belediyesince hazırlanan yardım malzemeleri Malatya'da depremzedelere dağıtılıyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya, Giresun'daki Tirebolu Belediyesince gönderilen yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte ülkenin dört bir yanından tırlarla gönderilen yardım malzemeleri gelmeye devam ediyor.

Giresun'daki Tirebolu Belediyesince hazırlanan, içerisinde battaniye ile çeşitli yiyecek ve içeceğin bulunduğu 8 tır yardım malzemesi İnönü Üniversite kampüsündeki vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Kampüste oluşturulan lojistik merkezde bir taraftan tırlardan yardım malzemeleri indiriliyor, bir taraftan da düzenli şekilde vatandaşlara dağıtılıyor.





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