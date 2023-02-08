Malatya'dan Sivas ve Ankara tren seferleri başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, Sivas ve Ankara tren seferlerinin başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah 08:00-08:30, akşam 22:30-23:00 olmak üzere 4 raybüsün Malatya-Ankara (Sivas aktarmalı YHT), 15:30 ve 20:30 ekspres Ankara olmak üzere toplam 6 tren seferinin başladığı ifade edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.