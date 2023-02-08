Bakan Ersoy, Malatya'da çadırda kalan depremzedelerle buluştu

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MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çadırda kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, incelemelerini sürdürüyor.

Bakan Ersoy, kentteki incelemeleri sırasında Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önüne kurulan çadırlarda depremzedelerle görüştü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ersoy, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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