Malatya'da enkaz altında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı.

Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve askerlerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı'nın enkazından ses alan ve buraya yoğunlaşan ekipler Nazime Şahin'in ardından bir kişiyi daha sağ kurtardı.

Enkaz altından yaralı çıkarılan Abdullah İnal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





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